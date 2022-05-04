Путін хоче застосувати хімзброю у прикордонних з Україною областях РФ – інсайд Авакова

Колишній глава МВС звернувся із попередженням до жителів Брянської, Курської та інших областей РФ

Аваков заявив, що Путін хоче застосувати хімзброю проти росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість провокації з застосуванням хімічної зброї у РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.

Про це заявив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

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Аваков виступив із попередженням до громадян Росії:

"Будьте уважні і знайте про підготовку проти вас фсбшної провокації. З достовірних інсайдерських джерел – стало відомо, що Путін обговорює опрацьовані під керівництвом Патрушева плани провокацій, зокрема і з використанням хімічної зброї проти мирного населення РФ у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях – з метою звинуватити у цих злочинах Україну".

Як пояснив ексглава МВС, розрахунок на те, що жертви серед мирного населення "спроможні згуртувати Росію та виправдати офіційне оголошення війни та загальну мобілізацію". Також жертви у РФ підбурюють бажання воювати у деморалізованих російських військ на фронті.

За його словами, в Україні персонально знають "негідників, які готують ці провокації".

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"Так само нам зрозуміло, що 9 травня – це одна з обговорюваних дат оголошення мобілізації і відповідно провокацій перед цим, але на ній Путін не зациклюється", – додав він.

Також Аваков зазначив, що провокації із застосуванням хімічної зброї розглядаються і як виправдання для можливості завдати ядерного удару.

"Якщо Путін наважиться на ядерний удар – отримає персональну боєголовку на знищення – жодний бункер від цієї проникаючої зброї. Про це прямо вже сказали західні лідери. Це, сподіваюся, він також знає", – заявив ексміністр.

Окупанти застосовували хімзброю в Маріуполі

11 квітня російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов"

Постраждали як військові, так і цивільні особи. У них спостерігалася дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

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Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарин".

Своєю чергою заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.