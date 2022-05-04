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Путін хоче застосувати хімзброю у прикордонних з Україною областях РФ – інсайд Авакова

Павло Заяць Павло Заяць
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4 травня, 12:19
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Колишній глава МВС звернувся із попередженням до жителів Брянської, Курської та інших областей РФ
Аваков заявив, що Путін хоче застосувати хімзброю проти росіян
Аваков заявив, що Путін хоче застосувати хімзброю проти росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість провокації з застосуванням хімічної зброї у РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.

Про це заявив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

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Аваков виступив із попередженням до громадян Росії:

"Будьте уважні і знайте про підготовку проти вас фсбшної провокації. З достовірних інсайдерських джерел – стало відомо, що Путін обговорює опрацьовані під керівництвом Патрушева плани провокацій, зокрема і з використанням хімічної зброї проти мирного населення РФ у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях – з метою звинуватити у цих злочинах Україну".

Як пояснив ексглава МВС, розрахунок на те, що жертви серед мирного населення "спроможні згуртувати Росію та виправдати офіційне оголошення війни та загальну мобілізацію". Також жертви у РФ підбурюють бажання воювати у деморалізованих російських військ на фронті.

За його словами, в Україні персонально знають "негідників, які готують ці провокації".

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"Так само нам зрозуміло, що 9 травня – це одна з обговорюваних дат оголошення мобілізації і відповідно провокацій перед цим, але на ній Путін не зациклюється", – додав він.

Також Аваков зазначив, що провокації із застосуванням хімічної зброї розглядаються і як виправдання для можливості завдати ядерного удару.

"Якщо Путін наважиться на ядерний удар – отримає персональну боєголовку на знищення – жодний бункер від цієї проникаючої зброї. Про це прямо вже сказали західні лідери. Це, сподіваюся, він також знає", – заявив ексміністр.

Окупанти застосовували хімзброю в Маріуполі

11 квітня російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов"

Постраждали як військові, так і цивільні особи. У них спостерігалася дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

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Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарин".

Своєю чергою заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.

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