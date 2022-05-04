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Путин хочет применить химоружие в приграничных с Украиной областях РФ – инсайд Авакова

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 12:19
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Бывший глава МВД обратился с предупреждением к жителям Брянской, Курской и других областей РФ
Аваков заявил, что Путин хочет применить химоружие против россиян
Аваков заявил, что Путин хочет применить химоружие против россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность провокации с применением химического оружия в РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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Аваков выступил с предупреждением к гражданам России:

"Будьте внимательны и знайте о готовящейся против вас фсбшной провокации. Из достоверных инсайдерских источников – стало известно, что Путин обсуждает проработанные под руководством Патрушева, планы провокаций, в том числе и с использованием химического оружия против мирного населения РФ в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях – с целью обвинить в этих преступлениях Украину".

Как объяснил экс-глава МВД, расчет на то, что жертвы среди мирного населения "способны сплотить Россию и оправдать официальное объявление войны и всеобщую мобилизацию". Также жертвы в РФ подстегнут желание воевать у деморализованных российских войск на фронте.

По его словам, в Украине персонально знают "негодяев, готовящих эти провокации".

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"Так же нам понятно, что 9 мая – это одна из обсуждаемых дат объявления мобилизации и соответственно провокаций перед этим, но на ней Путин не зацикливается", – добавил он.

Также Аваков отметил, что провокации с применением химического оружия рассматриваются и как оправдание для возможности нанести ядерный удар.

"Если Путин решится на ядерный удар – получит персональную боеголовку на уничтожение – никакой бункер от этого проникающего оружия. Об этом прямо уже сказали западные лидеры. Это, надеюсь, он тоже знает", – заявил экс-министр.

Оккупанты применяли химоружие в Мариуполе

11 апреля российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов"

Пострадали как военные, так и гражданские лица. У них наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

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Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы .

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