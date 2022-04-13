Атака або "вкидання". Чи вдарила Росія по Маріуполю хімічною зброєю

За офіційними даними, всі бойові отруйні речовини армії РФ були знищені до 2017 року

Окупанти атакували Маріуполь невідомою хімічною речовиною. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти атакували Маріуполь невідомою хімічною речовиною, внаслідок чого постраждали українські військові та мирні жителі Сайт "Сеьогодні" з'ясував, чи могла Росія застосувати заборонену хімічну зброю, щоб знищити захисників міста, або ж у військових РФ була інша мета.

Атака на Маріуполь

У понеділок, 11 квітня, загін спецпризначення "Азов" Нацгвардії України заявив, що українські воїни, котрі утримують позиції на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, були атаковані хімічною зброєю російських окупантів. За словами засновника полку "Азов" Андрія Білецького, бойова отруйна речовина була зкинута ворогом із безпілотника і викликало дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром у трьох захисників міста.

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В свою чергу мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що після розповсюдження окупантами отруйної речовини на погіршення самопочуття поскаржилися і мешканці передмістя Маріуполя.

"Справді, вони використали якусь хімічну речовину, скинувши її з безпілотника. На жаль, ми не можемо взяти зразки і подивитися, що це було. Вітер поширив цю речовину, і її частинки дійшли до околиць міста. Були скарги на здоров'я у селищах Сартана та Талаківка. Після цього люди залишили свої будинки в цих селах та евакуювалися", – розповів Бойченко в ефірі телемарафону.

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Він також додав, що мешканці селищ відчули нехарактерний смак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною.

Вадим Бойченко: "На погіршення самопочуття поскаржилися мешканці передмістя Маріуполя" Фото: MARIUPOLRADA.GOV.UA

У РНБО попереджали про загрозу застосування Росією хімічної зброї

Про можливість використання армією РФ бойових отруйних речовин до Центру протидії дезінформації РНБО попереджали ще 23 березня.

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"Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення РФ за фактом застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Наголошуємо: в Україні відсутні подібні лабораторії", – йшлося у повідомленні відомства.

У РНБО України також наголосили, що найбільша загроза застосування ворогом хімічної зброї саме в тих місцях, де ворог не може досягти успіху через надійну оборону української армії.

Неприступний Маріуполь, новий командувач армії РФ та хіматаки в Сирії

Завод "Азовсталь" у Маріуполі, як і саме місто загалом, став саме таким місцем. Понад 40 днів оборону Маріуполя утримують 56-а Маріупольська мотопіхотна бригада, 36-а бригада морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського, 12-а бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов". Проти них росіяни кинули спецназ, "кадировців", танки, авіацію, артилерію та навіть морський флот, але всі спроби ворога вибити українських воїнів із міст були марними.

За кілька днів до атаки Маріуполя невідомою речовиною, новим командувачем військового угрупування Росії в Україні було призначено генерала армії Олександра Дворнікова.

У 2015 році Дворніков був відправлений до Сирії для підтримки президента Башара Асада та командував там російським угрупуванням протягом року. Дворніков був прихильником тактики випаленої землі та організовував килимові бомбардування мирних міст. За операції в Сирії був удостоєний звання Героя Росії.

Володимир Путін та Олександр Дворніков / Фото: Wikipedia

У Сирії армія Башар Асада з 2013 року звинувачується у використанні хімічної зброї проти міст, що контролюють опозицію. Зокрема, бойові отруйні речовини були використані в Алепо та передмісті Дамаска, а також у місті Хан-Шейхун, після чого у 2017 році США завдали ракетного удару по військових об'єктах армії Асада.

Голова сирійської правозахисної організації Рамі Абдулрахман у коментарі The New York Times заявив: "Башар Асад не єдиний, хто має бути притягнутий до відповідальності за вбивство мирних жителів у Сирії – російський генерал також. Він був командувачем військових операцій: це означає, що він стоїть за вбивством сирійських мирних жителів, він віддавав накази".

Про причетність Дворнікова до хімічних атак у Сирії говорить і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець .

"Коли йшов опір на землі, то артилерія та авіація використовувалася для того, щоб повністю знищити ділянки, де міг проходити опір населення, а в тих містах, де продовжувався опір, використовувалася хімічна зброя. Це така примітивна дорога військової машини", – сказав експерт в ефірі Радіо НВ.

Сергій Згурець: "Хімічна зброя – це примітивний шлях військової машини". Фото: opk.com.ua

Чи має Росія хімічну зброю

У 1990-х роках запаси хімічної зброї в Росії, що успадкувала його від СРСР, вважалися одними з найбільших у світі – 39 967 тонн (у США – 31 500 тонн). Основна частина хімзброї була представлена такими отруйними речовинами, як:

Іпріт – Р-5

Фосген – Р-10

Льюїзит – Р-43

Адамсіт – Р-15

Зарін – Р-35

Зоман – Р-55

Табун Р-18

Хінукліділ-3-бензилат – Р-78

VR-Р – 33

Найбільші запаси були виготовлені речовин: Р-5, Р-33, Р-35, Р-43, Р-55. Ними можуть споряджатися артилерійські та реактивні снаряди, бомби та ракети, включаючи тактичні ракетні комплекси типу "Точка-У".

Сьогодні Росія нібито хімічної зброї не має. За офіційними даними, всі бойові отруйні речовини (більше 40 тонн), які перебували на озброєнні РФ, було знищено до 2017 року. Крім того, РФ є учасником Конвенції про заборону хімічної зброї.

За офіційними даними, хімічна зброя РФ була знищена до 2017 року / Фото: Wikipedia

Однак у березні поточного року фахівці з InformNapalm повідомили, що російські офіцери отримали ін'єкцію Pralidoxime, а командний склад – ампули з атропіном. Обидві речовини є антидотом до зарину (Р-35), зоману (Р-55) та VR (Р-33).

Чи могла Росія приховати частину хімзброї від утилізації

Можна було б припустити, що Росія знищила не всі запаси хімічної зброї та могла її застосувати проти українських військовослужбовців, зокрема у Маріуполі. Проте військовий експерт Якуб Войнаровський впевнений, що це неможливо.

"У Росії знищені промислові обсяги хімічної зброї. Приховати якусь частину її неможливо. Міжнародні організації уважно контролюють такі речі. Якби підтвердився факт застосування Росією хімічної зброї, якої у неї офіційно немає, це б загрожувало РФ такими неприємностями, які б перекрили ефект від використання цієї зброї", – пояснює "Сьогодні" Войнаровський.

Атака не хімічна, а психологічна

Експерт упевнений, що військові РФ не застосовували в Маріуполі хімічну зброю, але не виключає, що окупанти могли скинути з безпілотника невелику кількість хімічної речовини, схожої за складом з будь-яким отруйним газом, що використовується у виробництві. Саме тому, на його думку, постраждали лише троє людей і ті, незначно.

"Це була швидше не хімічна атака, а психологічна. Її мета – викликати у солдатів і мирних громадян страх перед нібито можливістю Росією використовувати хімічну зброю. Схожий психологічний прийом Росія використала під час захоплення Чорнобильської АЕС, шантажуючи Україну та світ можливістю ядерної катастрофи. І з цією ж метою завдаються удари по українських підприємствах, на яких зберігаються хімічні речовини. Це все, за задумом росіян, має викликати паніку та страх серед українців", – каже Войнаровський.

Міжнародні організації уважно контролюють знищення хімічної зброї / Фото: Wikipedia

Як поводитися під час хімічної атаки

У ЦПД РНБО України підготували інструкції щодо дій під час хімічної атаки.

Так, у разі хімічної атаки слід:

щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути ТБ або радіо для отримання вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки слід:

взяти аптечку;

одягнутися так, щоб залишилося якнайменше відкритої шкіри;

Використовувати протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);

залишити приміщення сходами;

не торкатися вулиці до предметів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Міністрерство оборони України чекає на офіційні висновки з приводу інциденту у Маріуполі. Заступник голови відомства Ганна Маляр не виключає, що невідома хімічна зброя, яку російські окупанти застосували проти захисників Маріуполя могла бути фосфорними боєприпасами.

Також ми інформували, що ще у березні президент США Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення.