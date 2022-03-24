Байден назвав умови, за яких НАТО втрутиться у війну з Росією

Наскільки сильною буде відповідь, Вашингтон поки що не повідомляє

Байден не поспішає закінчувати війну з Росією / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джозеф Байден розкрив варіант, за якого війська НАТО можуть вплутатися у війну з Росією, розв'язану Кремлем в Україні 24 лютого. На жаль, у цьому варіанті громадяни України мають постраждати ще більше.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Після засідання лідерів країн-членів НАТО Байден заявив журналістам, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення.

"Отже, ви попереджали про реальну загрозу застосування хімічної зброї. Чи збиралися конкретні розвідувальні дані, які припускають, що президент Путін розгортає цю зброю, розміщує її на позиції чи розглядає можливість її застосування? І чи буде відповідь США чи НАТО військовими діями, якщо він застосує хімічну зброю?" – запитав журналіст АР президента США.

Байден відповів, що не може надати інформацію про розвідку, але додав щодо хімічної зброї: "Ми відповімо, якщо він його застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування".

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