Небо не закрили, але пообіцяли захистити від біологічної та ядерної загрози – результат саміту НАТО

Україна просила вагомішу підтримку

Столтенберг знову багато пообіцяв / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На позачерговому саміті глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі, скликаному у зв'язку з нападом Росії на Україну, представники Альянсу запевнили Україну у наданні їй додаткової допомоги для захисту від російської агресії. Зокрема, пообіцяли допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Підсумок засідання

"Сьогодні ми погодилися зробити більше, включаючи допомогу в галузі кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних та ядерних загроз. Це може включати виявлення, захист та медичні поставки, а також навчання по знезараженню та управління кризовими ситуаціями", – повідомив Столтенберг після завершення засідання лідерів країн-членів НАТО.

Пообіцяв генсек НАТО подальшу підтримку Україні у протистоянні з Росією, проте про "закрите небо" знову не йдеться. Не планують і відправляти до України своїх миротворців.

"Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми повинні і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників", – сказав Столтенберг.

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Навколо саміту