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Небо не закрыли, но пообещали защитить от биологической и ядерной угрозы – итог саммита НАТО

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24 марта, 16:28
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Украина просила более весомую поддержку
Столтенберг опять много пообещал / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Столтенберг опять много пообещал / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На внеочередном саммите глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, созванном в связи с нападением России на Украину, представители Альянса заверили Украину в предоставлении ей дополнительной помощи для защиты от российской агрессии. В частности, пообещали помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Итог заседания

"Сегодня мы согласились сделать больше, включая помощь в области кибербезопасности и оборудование для защиты Украины от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз. Это может включать обнаружение, защиту и медицинские поставки, а также обучение обеззараживанию и управлению кризисными ситуациями", – сообщил Столтенберг по завершению заседания лидеров стран-членов НАТО.

Пообещал генсек НАТО и дальнейшую поддержку Украине в противостоянии с Россией, однако про "закрытое небо" снова речь не идет. Не планируют и отправлять в Украину своих миротворцев.

"Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы должны и будем предоставлять дальнейшую поддержку Украине. Мы продолжим возлагать беспрецедентные затраты на Россию. Мы усилим сдерживание и оборону союзников", – сказал Столтенберг.

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Вокруг саммита

  • Перед участниками саммита выступил президент Украины Владимир Зеленский, который в очередной раз заявил, что наша страна в данный момент остро нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села.
  • Накануне встречи Столтенберг обещал привлечь к ответу Китай за его позицию в отношении развязанной Россией войны в Украине, и за роль Беларуси в обстреле украинских городов. Но пока информации о конкретных действиях против этих стран нет.
  • 23 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на тему мер по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейших шагов для совместного ответа на агрессию РФ против Украины.

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