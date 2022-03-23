Провокація? Білорусь заявила про обстріл села та ввела НС через снаряд

Місцева влада звинувачує Україну

Солдати Лукашенка вже готові, залишилося для цивільних знайти добрий привід / Колаж "Сьогодні"

Білорусь запровадила режим надзвичайної ситуації у двох прикордонних селах з Україною у Білгородській області. Це, на думку спостерігачів, може бути підготовкою до вторгнення білоруських військ на нашу територію.

Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков на своєму телеграм-каналі.

Реклама

Що відомо

Згідно з заявою Гладкова, сталася НП – снаряд розірвався в селі, є постраждалі. Тому для безпеки жителів Журавлівки та Нехотіївки адміністрація Білгородського району запроваджує режим НС у цих двох селах.

Подробиці про стан здоров'я постраждалих чиновник пообіцяв повідомити трохи згодом. Проте поки що виклав лише фото руйнувань.

Гладков запевняє, що на територію Білорусі залетів снаряд із боку України. При цьому він нічого не заявляє щодо десятків ракет, які з білоруської території щодня запускаються по цивільних об'єктах у містах України.

Реклама

Обстановка