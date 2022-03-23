Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Провокація? Білорусь заявила про обстріл села та ввела НС через снаряд

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 18:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місцева влада звинувачує Україну
Солдати Лукашенка вже готові, залишилося для цивільних знайти добрий привід / Колаж "Сьогодні"
Солдати Лукашенка вже готові, залишилося для цивільних знайти добрий привід / Колаж "Сьогодні"

Білорусь запровадила режим надзвичайної ситуації у двох прикордонних селах з Україною у Білгородській області. Це, на думку спостерігачів, може бути підготовкою до вторгнення білоруських військ на нашу територію.

Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков на своєму телеграм-каналі.

Реклама

Що відомо

Згідно з заявою Гладкова, сталася НП – снаряд розірвався в селі, є постраждалі. Тому для безпеки жителів Журавлівки та Нехотіївки адміністрація Білгородського району запроваджує режим НС у цих двох селах.

Подробиці про стан здоров'я постраждалих чиновник пообіцяв повідомити трохи згодом. Проте поки що виклав лише фото руйнувань.

Гладков запевняє, що на територію Білорусі залетів снаряд із боку України. При цьому він нічого не заявляє щодо десятків ракет, які з білоруської території щодня запускаються по цивільних об'єктах у містах України.

Реклама

Обстановка

  • Як відомо, міжнародний військовий злочинець Володимир Путін тисне на свого боржника самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка для того, щоб у війну в Україні вплуталися білоруські військові.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Білорусь вже є співучасником вторгнення Росії до України, оскільки дозволяє використовувати свою територію для зосередження російських військ.
  • За інформацією Генштабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.
  • Один з лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі Радіо Свобода заявив, що найближчим часом Мінськ може розпочати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні.
  • Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив останні дані СБУ, що загалом від 10 до 15 тисяч військовослужбовців білоруської армії можуть відправити на бійню в Україну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Докладніше
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Майор Михальчук Ігор – командир підрозділу танкового батальйону. У бою з переважаючими силами противника виявив військову кмітливість і хоробрість, знищивши численні бронемашини ворога. За особисту мужність нагороджений званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти