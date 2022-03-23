Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Провокация? Беларусь заявила об обстреле села и ввела ЧС из-за снаряда

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 18:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местная власть обвиняет Украину
Солдаты Лукашенко уже готовы, осталось для гражданских найти хороший повод / Коллаж "Сегодня"
Солдаты Лукашенко уже готовы, осталось для гражданских найти хороший повод / Коллаж "Сегодня"

Беларусь ввела режим чрезвычайной ситуации в двух селах приграничной с Украиной Белгородской области. Это, по мнению наблюдателей, может быть подготовкой к вторжению белорусских войск на нашу территорию.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своем телеграм-канале.

Реклама

Что известно

Согласно заявлению Гладкова, произошло ЧП – снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах.

Подробности о состоянии здоровья пострадавших чиновник пообещал сообщить чуть позднее. Однако пока выложил только фото разрушений.

Гладков уверяет, что на территорию Беларуси залетел снаряд со стороны Украины. При этом он ничего не заявляет относительно десятков ракет, которые с белорусской территории ежедневно запускаются по гражданским объектам в городах Украины.

Реклама

Обстановка

  • Как известно, международный военный преступник Владимир Путин давит на своего должника самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко с тем, чтобы в войну в Украине ввязались белорусские военные.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Беларусь уже является соучастником вторжения России в Украину, поскольку позволяет использовать свою территорию для сосредоточения российских войск.
  • По информации Генштаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.
  • Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии Радио Свобода заявил, что в ближайшее время Минск может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе.
  • Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил последние данные СБУ, что в целом от 10 до 15 тысяч военнослужащих белорусской армии могут отправить на бойню в Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Боевые действия
Подробнее
Блокада Мариуполя
Украинцы за границей
Россия цинично бомбит Харьков
Технологии
Данные на 10:00 23 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Подробнее
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Майор Михальчук Игорь командир подразделения танкового батальона. В бою с преобладающими силами противника проявил воинскую смекалку и храбрость, уничтожив многочисленные бронемашины врага. За личное мужество награжден званием Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять