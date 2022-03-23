Провокация? Беларусь заявила об обстреле села и ввела ЧС из-за снаряда

Беларусь ввела режим чрезвычайной ситуации в двух селах приграничной с Украиной Белгородской области. Это, по мнению наблюдателей, может быть подготовкой к вторжению белорусских войск на нашу территорию.
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своем телеграм-канале.
Что известно
Согласно заявлению Гладкова, произошло ЧП – снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах.
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Подробности о состоянии здоровья пострадавших чиновник пообещал сообщить чуть позднее. Однако пока выложил только фото разрушений.
Гладков уверяет, что на территорию Беларуси залетел снаряд со стороны Украины. При этом он ничего не заявляет относительно десятков ракет, которые с белорусской территории ежедневно запускаются по гражданским объектам в городах Украины.
Обстановка
- Как известно, международный военный преступник Владимир Путин давит на своего должника самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко с тем, чтобы в войну в Украине ввязались белорусские военные.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Беларусь уже является соучастником вторжения России в Украину, поскольку позволяет использовать свою территорию для сосредоточения российских войск.
- По информации Генштаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.
- Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии Радио Свобода заявил, что в ближайшее время Минск может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе.
- Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил последние данные СБУ, что в целом от 10 до 15 тысяч военнослужащих белорусской армии могут отправить на бойню в Украину.