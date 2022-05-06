Окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів – розвідка

Російські військові хочуть вибратися з війни в Україні в будь-який спосіб та якнайшвидше

Російські окупанти бояться загинути на війні в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові російської армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб. До того ж російські військові скаржаться на командирів, які бояться воювати.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови, опубліковане ГУР Міноборони.

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Військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.

Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші:

"Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й".

У Міноборони нагадали окупантам, що найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

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