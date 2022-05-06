Оккупанты жалуются на большие потери и трусость командиров – разведка

Российские военные хотят выбраться из войны в Украине любым способом и как можно быстрее

Российские оккупанты боятся погибнуть на войне в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные русской армии оккупанта начинают понимать в какой тупик загнало их руководство Кремля. Следовательно, единственное желание многих из них – оставить место боевых действий как можно быстрее и любым способом. К тому же, российские военные жалуются на командиров, которые боятся воевать.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора, опубликованного ГУР Минобороны.

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Военнослужащий РФ, находящийся на временно оккупированной территории Харьковской области, объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе в соцсетях, на самом деле 200-е (убиты). И говорит, что будет выбираться из войны, все равно как.

Женщина предупреждает, что в случае написания отказа его сразу отдадут под трибунал. Впрочем, мужчину это не пугает, потому что есть вещи гораздо хуже:

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят… Нас уже нет почти. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – либо 200-й, либо 300-й".

В Минобороны напомнили оккупантам, что лучший способ для военной оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.

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