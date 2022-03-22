Кім розповів про нові обстріли Миколаєва з боку агресора

Російські військові сьогодні вночі бомбардували обласний центр, проте у місті ситуація стабільна

Кім повідомив про обстріл Миколаєва / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 22 березня російські окупанти випустили по Миколаєву три снаряди. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Попри обстріл, у місті готуються до запуску бізнесу.

"Сільському господарству необхідна реалізація, працюємо над цим. Також працюємо над відновленням логістичних ланцюжків. Бізнес треба запускати", – написав він.

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Також у Миколаєві спростять процедуру постачання гуманітарної допомоги. Влада хоче скасувати листи від ОВА для отримання допомоги.

"Є централізовані поставки, є те, що везуть волонтери. Наразі процедура буде спрощена. Працюємо", – додав Кім.

Ситуація у Миколаївській області