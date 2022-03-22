Ким рассказал о новых обстрелах Николаева со стороны агрессора

Ночью 22 марта российские оккупанты выпустили по Николаеву три снаряда. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
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Несмотря на обстрелы, в городе готовятся к запуску бизнеса.
"Сельскому хозяйству необходима реализация, работаем над этим. Также работаем над восстановлением логистических цепочек. Бизнес нужно запускать", – написал он.
Также в Николаеве упростят процедуру поставок гуманитарной помощи. Власти хотят отменить письма от ОВА для получения помощи.
"Есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. Сейчас процедура будет упрощена. Работаем", – добавил Ким.
Ситуация в Николаевской области
- В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских оккупантов. Наши подразделения оцепили село с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.
- Ким попросил жителей области помогать в сборе трупов российских военных. Он отметил, что оккупанты своих погибших военных не забирают с наших территорий – потом это помешает посевной.
- В Николаевской области российские оккупанты подло ударили ракетами по спящим солдатам. В ГСЧС подтвердили гибель 50 человек. Кроме того, по меньшей мере 57 служащих бригады получили ранения и находятся в трех отдельных больницах.