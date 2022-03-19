З-під завалів казарми в Миколаєві витягли 50 тіл загиблих і одного солдата, який врятувався

Розбір завалів продовжується

Надій на те, що хтось залишився живим, не було ще вранці / Колаж "Сьогодні"

На Миколаївщині триває розбір завалів казарми 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, на яку фашистський режим Володимира Путіна скинув бомбу в ніч проти 19 березня. У ДСНС підтвердили загибель поки що 50 людей.

Про це повідомляє агенція Бі-бі-сі.

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Що відомо

"Щонайменше 50 тіл знайдено. Але ми не знаємо, скільки ще перебуває під завалами", – сказав західним журналістам співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Розбір завалів казарми продовжується.

Джерело повідомило Бі-бі-сі, що щонайменше 57 службовців бригади отримали поранення та перебувають у трьох окремих лікарнях.

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Американське видання The New York Times отримало інформацію, що з-під завалів цієї казарми вдалося дістати живим одного українського військового. Молодий чоловік кілька годин пролежав під завалами. За даними видання, на той момент було вже відомо про 40 загиблих.

Обстановка