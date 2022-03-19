З-під завалів казарми в Миколаєві витягли 50 тіл загиблих і одного солдата, який врятувався

На Миколаївщині триває розбір завалів казарми 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, на яку фашистський режим Володимира Путіна скинув бомбу в ніч проти 19 березня. У ДСНС підтвердили загибель поки що 50 людей.
Про це повідомляє агенція Бі-бі-сі.
Що відомо
"Щонайменше 50 тіл знайдено. Але ми не знаємо, скільки ще перебуває під завалами", – сказав західним журналістам співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій України.
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Розбір завалів казарми продовжується.
Джерело повідомило Бі-бі-сі, що щонайменше 57 службовців бригади отримали поранення та перебувають у трьох окремих лікарнях.
Американське видання The New York Times отримало інформацію, що з-під завалів цієї казарми вдалося дістати живим одного українського військового. Молодий чоловік кілька годин пролежав під завалами. За даними видання, на той момент було вже відомо про 40 загиблих.
Обстановка
- Незважаючи на те, що в Україні війна, Миколаївська область готується до посівної, ведеться розчищення розорених ворогом сіл, людям розвозять продукти, евакуювали їх із небезпечних зон. Про це в Telegram-каналі у своєму традиційному відеозверненні повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
- Раніше російські окупанти обстрілювали Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горіли житлові будинки. Також вони обстріляли онкологічну лікарню.
- 14 березня російські військовіпочали погрожувати у SMS-повідомленнях міському голові Миколаєва. Вони запропонували йому обговорити умови здачі міста та були відправлені за курсом російського корабля.