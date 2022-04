Окупанти у Маріуполі захопили у полон британського добровольця

Британський доброволець Ейден Аслін, який воює в Україні, був захоплений у полон російськими військами в обложеному Маріуполі.

28-річний Аслін у Twitter вранці 12 квітня повідомив, що його підрозділ, в якому є й інші іноземні добровольці, був змушений здатися через те, що в нього закінчились продовольство і боєприпаси.

Як повідомляє The Times, Аслін, медичний працівник із Ноттінгемширу, воював добровольцем проти "Ісламської держави" в Сирії, а у 2018 році переїхав до України, де вступив на службу до морської піхоти. Він сподівається стати учасником обміну полоненими.

Раніше цього року Ейден Аслін розповів Sky News про своє життя в українській армії.

За словами британця, деякі люди думали, що він "збожеволів" через те, що він перебрався до України.

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від окупантів, записали відеозвернення. У ньому військові запевняють, що вони не залишили своїх позицій.

?️Soldiers of 36th Marines Brigade released a video from #Mariupol , Assuring they remain loyal and continue to defend the city. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/akIwJWVBN6