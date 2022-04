"Вірни до кінця": морпіхи у Маріуполі не здали позиції та звернулися до українців (відео)

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріупольвід російських військових записали відеозвернення. У ньому військові запевняють, що вони не залишили своїх позицій.

Про це повідомляє militaryland.

Українські військові кажуть, що вони залишаються вірними Україні, попросили пам'ятати про ціну опору та відстояти перемогу.

Soldiers of 36th Marines Brigade виконано відео від #Mariupol , Assuring they remain loyal and continue to defend the city. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/akIwJWVBN6