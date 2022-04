"Верны до конца": морпехи в Мариуполе не сдали позиции и обратились к украинцам (видео)

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от российских военных, записали видеообращение. В нем военные заверяют, что они не оставили своих позиций.

Об этом сообщает militaryland.

Украинские военные говорят, что они остаются верными Украине, попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

Soldiers of 36th Marines Brigade released a video from #Mariupol, assuring they remain loyal and continue to defend the city. #Ukraine#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/akIwJWVBN6