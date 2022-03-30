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Добровольці легіону "Вільна Росія" готові воювати за Україну (фото)

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30 березня, 12:18
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Особовий склад легіону під керівництвом інструкторів із ЗСУ вивчив гранатомет NLAW
Російський легіон увійде до лав захисників України
Російський легіон увійде до лав захисників України / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші добровольці легіону "Вільна Росія" у складі колишніх військовослужбовців ЗС РФ вже розпочали індивідуальну допідготовку.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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Так, сьогодні особовий склад легіону під керівництвом інструкторів із ЗСУ вивчав гранатомет NLAW.

"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили загальне побажання всіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму путіна – "кадировців", – написав Цаплієнко.

Добровольці легіону "Вільна Росія" готові воювати за Україну
Добровольці легіону "Вільна Росія" готові воювати за Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

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США попередили Китай про наслідки допомоги РФ

18 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує зателефонувати главі Китаю Сі Цзіньпіну. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росіїу війні і Україною.

Як зазначив Ентоні Блінкен, Китай має використати свій вплив на російського главу Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

"Ми як і раніше закликаємо всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі, що є у них, щоб змусити Москву припинити цю війну", – сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що виглядає так, що Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засудити російську агресію та намагаючись зайняти нейтральну позицію.

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"Ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні. Завтра президент Байден поговорить із Сі Цзіньпіном і чітко дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він зробить для підтримки російської агресії", – наголосив Блінкен.

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Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!
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Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

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