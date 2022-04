Оккупанты в Мариуполе захватили в плен британского добровольца

Британский доброволец Эйден Аслин, воюющий в Украине, был захвачен в плен российскими войсками в осажденном Мариуполе.

28-летний Аслин в Twitter утром 12 апреля сообщил, что его подразделение, в котором есть и другие иностранные добровольцы, было вынуждено сдаться из-за того, что у него закончились продовольствие и боеприпасы.

Как сообщает The Times, Аслин, медицинский работник из Ноттингемшира, воевал добровольцем против "Исламского государства" в Сирии, а в 2018 году переехал в Украину, где поступил на службу в морскую пехоту. Он надеется стать участником обмена пленными.

Ранее в этом году Эйден Аслин рассказал Sky News о своей жизни в украинской армии.

По словам британца, некоторые люди думали, что он "сошел с ума" из-за того, что он перебрался в Украину.

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от оккупантов, записали видеообращение. В нем военные заверяют, что они не оставили своих позиций.

?️Soldiers of 36th Marines Brigade released a video from #Mariupol, assuring they remain loyal and continue to defend the city. #Ukraine#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/akIwJWVBN6