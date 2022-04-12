Оккупанты в Мариуполе захватили в плен британского добровольца

Британский доброволец Эйден Аслин, воюющий в Украине, был захвачен в плен российскими войсками в осажденном Мариуполе.
28-летний Аслин в Twitter утром 12 апреля сообщил, что его подразделение, в котором есть и другие иностранные добровольцы, было вынуждено сдаться из-за того, что у него закончились продовольствие и боеприпасы.
"Это было удовольствие для всех, я надеюсь, что эта война скоро закончится", – написал он.
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Как сообщает The Times, Аслин, медицинский работник из Ноттингемшира, воевал добровольцем против "Исламского государства" в Сирии, а в 2018 году переехал в Украину, где поступил на службу в морскую пехоту. Он надеется стать участником обмена пленными.
Ранее в этом году Эйден Аслин рассказал Sky News о своей жизни в украинской армии.
По словам британца, некоторые люди думали, что он "сошел с ума" из-за того, что он перебрался в Украину.
"Это правильный аргумент с их стороны, но я здесь, моя невеста украинка, у меня есть дом в Украине, я создаю семью", – сказал Аслин.
Защитники Мариуполя записали видеообращение к украинцам
Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от оккупантов, записали видеообращение. В нем военные заверяют, что они не оставили своих позиций.
"С верой в победу. Мы верны всегда, верны до конца", – говорят военные на видео.
?️Soldiers of 36th Marines Brigade released a video from #Mariupol, assuring they remain loyal and continue to defend the city. #Ukraine#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/akIwJWVBN6— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 12, 2022