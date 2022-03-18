Окупанти вбивають мирних: подробиці ранкового обстрілу Києва

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва. Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети стався спалах у житловому будинку. Про це повідомляє в Telegram-каналі пресслужба ДСНС України.
"18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи" , – йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи, одна людина загинула.
На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 47 чол. особового складу.
Війна в Україні 23-й день
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