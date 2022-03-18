Оккупанты убивают мирных: подробности утреннего обстрела Киева

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме. Об этом сообщает в Telegram- канале пресс-служба ГСЧС Украины.
"18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этаж", – говорится в сообщении.
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Сообщается, что спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека, один человек погиб.
На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава.
Война в Украине 23-й день
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