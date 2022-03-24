Окупанти самостійно знищили свої позиції під Харковом

Новий факт дружнього вогню

Знищено ще одну колону техніки окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині російські війська, які вторглися на територію України 24 лютого, примудрилися самостійно знищити частину своїх позицій.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Що відомо

"Російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе. Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ. Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", – написав Синєгубов.

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