На Чернігівщині ЗСУ знищили "Тигрів", танк та КамАЗ окупантів (фото)

Українські військові знищили техніку окупантіву лісах Чернігівської області. Частина ворожої колони втекла.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
В результаті вдалої операції українські військові знищили два бронеавтомобілі "Тигр", танк та "КамАЗ" російської армії.
Далі по темі
"Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не втечуть", – йдеться у повідомленні.
На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 людей. Про це пише Генштаб ЗСУ. Також за місяць окупанти втратили велику кількість техніки.
- особового складу – близько 15 600 осіб;
- танків – 517 од.;
- бойових броньованих машин – 1578 од.;
- артилерійських систем – 267 од.;
- РСЗВ – 80 од.;
- засоби ППО – 47 од.;
- літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 – ред.);
- вертольотів – 124 од.;
- автомобільної техніки – 1008 од.;
- кораблі/катери – 4 од.;
- цистерн із ПММ – 70;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;
- спеціальна техніка – 15.