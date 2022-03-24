В Черниговской области ВСУ уничтожили "Тигров", танк и КамАЗ оккупантов (фото)

В оперативном командовании "Север" отметили, что из-за паники часть колонны РФ убежала

Технику оккупантов ВСУ уничтожили в лесах / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные уничтожили технику оккупантов в лесах Черниговской области. Часть вражеской колонны убежала.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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В результате удачной операции украинские военные уничтожили два бронеавтомобиля "Тигр", танк и "КамАЗ" российской армии.

"Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убегут", – говорится в сообщении.

Результат работы ВСУ. Фото: оперативное командование "Север".

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Результат работы ВСУ. Фото: оперативное командование "Север".

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ. Также за месяц оккупанты потеряли большое количество техники.

личного состава – около 15 600 человек;

танков ‒ 517 ед.;

боевых бронированных машин – 1578 ед.;

артиллерийских систем – 267 ед.;

РСЗО – 80 ед.;

средства ПВО – 47 ед.;

самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);

– ред.); вертолетов – 124 ед.;

автомобильной техники – 1008 ед.;

корабли/катера – 4 ед.;

цистерн с ГСМ – 70;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;

специальная техника – 15.

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