В Черниговской области ВСУ уничтожили "Тигров", танк и КамАЗ оккупантов (фото)

Украинские военные уничтожили технику оккупантов в лесах Черниговской области. Часть вражеской колонны убежала.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
В результате удачной операции украинские военные уничтожили два бронеавтомобиля "Тигр", танк и "КамАЗ" российской армии.
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"Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убегут", – говорится в сообщении.
На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ. Также за месяц оккупанты потеряли большое количество техники.
- личного состава – около 15 600 человек;
- танков ‒ 517 ед.;
- боевых бронированных машин – 1578 ед.;
- артиллерийских систем – 267 ед.;
- РСЗО – 80 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
- вертолетов – 124 ед.;
- автомобильной техники – 1008 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерн с ГСМ – 70;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
- специальная техника – 15.