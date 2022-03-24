"Заспокійливе" від Арестовича: противник став в оборону, однак у нього немає ресурсів (відео)

Радник керівника Офісу президента України уточнив, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля

Арестович розповів про втрати окупантів/ Колаж "Сьогодні"

Російські військові не мають ресурсівдля того, щоб продовжувати наступ. Саме через це фронт завмер, а на деяких напрямках противник став в оборону.

Про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

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Головне, що сказав Олексій Арестович

Противник за багатьма напрямами немає ресурсів у тому, щоб продовжувати наступ: "Голі, босі окупанти".

Єдине, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля, – напрямки на Ізюм, Мар'їнку, Маріуполь, а також на правому березі Дніпра в районі Херсона. Проте, за словами Арестовича, там противник фактично став в оборону.

Сьогодні було знищено передовий командний пункт 49-ї армії РФ на півдні. І великий десантний корабель, що перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів, – він вибухнув у порту Бердянська. Другий був пошкоджений.

ВРУ посилила відповідальність за зйомки ЗСУ та інших військових формувань: "Терміни там такі, що я раджу всім любителям знімати та викладати – подумати ще раз, чи варто це робити, незважаючи на скільки попереджень".

Коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ

Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня.

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"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.

Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець військовим потугам окупанта.

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