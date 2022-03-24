"Успокоительное" от Арестовича: противник стал в оборону, однако у него нет ресурсов (видео)

Российские военные не имеют ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Именно из-за этого фронт замер, а на некоторых направления противник встал в оборону.
Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Главное, что сказал Алексей Арестович
- Противник по очень многим направлениям не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление: "Голые, босые оккупанты".
- Единственное, где враг продолжает сосредоточивать свои усилия, – направления на Изюм, Марьинку, Мариуполь, а также на правом берегу Днепра в районе Херсона. Однако по словам Арестовича, там противник фактически встал в оборону.
- Сегодня был уничтожен передовой командный пункт 49-й армии РФ на юге. И большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, – он взорвался в порту Бердянска. Второй был поврежден.
- ВРУ ужесточила ответственность за съемки ВСУ и других военных формирований: "Сроки там такие, что я советую всем любителям снимать и выкладывать – подумать еще раз, стоит ли это делать, несмотря на сколько предупреждений".
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Когда Украина может отпраздновать победу над РФ
Алексей Арестович заявил, что Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами уже в конце апреля или в начале мая.
"Конец апреля – начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем и они ломаются", – сказал Арестович.
Он добавил: возможно, боевые действия не прекратятся, но при этом всем будет понятно, что это конец военным потугам оккупанта.