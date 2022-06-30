Окупанти почали знову бомбити Харків (відео)

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Жителі міста чують вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".
Подробиці
"Вибухи в Харкові! В області оголошено повітряну тривогу", — йдеться у повідомленні.
За словами кореспондентки "Україна 24", в Харківській області було чутно 6 вибухів.
Як повідомляє Telegram-канал "Труха Україна", на цю мить із Бєлгорода РФ у бік Харкова вилетіло шість ракет.
Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку
Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До цього українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції. Про це повідомляє Енергоатом.
"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили у відомстві.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти відповідають на контратаки ЗСУ. Також ми писали, що загарбники вдарили по Миколаєву касетними снарядами