Окупанти вдарили по Миколаєві касетними снарядами

Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль

Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у понеділок, 27 червня, обстріляли Миколаїв. Загарбники вдарили касетними снарядами.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був "Ураган". Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту", — йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили "Ураганом" по людях, які набирали воду

27 червня терористична держава Росія скоїла кілька злочинів проти людяності, не обмежившись ракетним ударом по торговому центру у Кременчуці. Стало відомо, що у Лисичанську окупанти обстріляли чергу мирних людей, які набирали воду. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони", – написав Гайдай.

За його даними, серед загиблих – 15-річний хлопець, серед поранених – хлопець 2008 року народження.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, Росія вдарила ракетами по ТРЦ в Кременчуці. Також ми писали, що загарбники будуть нарощувати тиск на ЗСУ на ключовому напрямку.