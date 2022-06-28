У Харкові чути вибухи: в області повітряна тривога (відео)

В Харкові чути вибухи. Водночас у Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Про це пише Telegram-канал "Україна 24".
Що відбувається
"В області – повітряна тривога, а також в Одеській, Миколаївській та Луганській областях", – йдеться в повідомленні.
Також місцеві Telegram-канали повідомляють про два вибухи у місті. У деяких громадян вимкнулося світло.
Водночас повідомляється про ще один вибух в області.
Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що російські окупанти 27 червня обстріляли Миколаїв. Загарбники вдарили касетними снарядами.