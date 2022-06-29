Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку

Раніше Збройні сили України почали залишати зруйноване місто

Російські загарбники розгромили ТЕЦ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До цього українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції.

Про це повідомляє Енергоатом.

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"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили у відомстві.

Відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська почали залишати повністю зруйноване окупантами місто.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що захисники Сєвєродонецька відходять з міста на нові, більш укріплені позиції.

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"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Наступним рубежем оборони ЗСУ на Луганщині є Лисичанськ. У Міноборони України зазначають, що оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів.

Раніше в Мережі з'явилося відео останніх боїв у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, відхід українських військ з Сєвєродонецька став успіхом для армії РФ, проте для контролю над Донбасом окупантам необхідно захопити Краматорськ та гарантувати безпечні шляхи постачання Донецька.