Окупанти обстрілюють Харків, ракети летять з Бєлгорода (відео)

Російські окупанти знову почали бомбити Харків. У місті чути вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне Харків".
Подробиці
Місцеві мешканці чули кілька вибухів. Очевидці повідомляють про виліт ракет із Бєлгорода. У Харкові – повітряна тривога.
Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку
Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До того українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції.
"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили в НАЕК "Енергоатом".
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти вбили двох людей.