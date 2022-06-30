У Сумській області російські окупанти вбили двох людей

Загарбники неодноразово відкривали вогонь

Загарбники продовжують вбивати людей/Фото: SERGEY VENYAVSKY/AFP via Getty Images, Scott Peterson/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську область. В результаті ударів минулої доби дві людини загинули, також близько десяти — поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Деталі

У середу, 29 червня, у Білопільській громаді близько десятої ранку зафіксована спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але він був збитий українськими захисниками. Увечері також сталася перестрілка з росіянами на кордоні, одна людина поранена.

По Краснопільській громаді противник бив з мінометів, і реактивної артилерії і САУ, всього зафіксовано близько ста прильотів. В результаті обстрілу одна людина загинула, троє – поранені.

По Великописарівській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь, також випустили десять ракет з вертольота з території РФ. В результаті пошкоджено будинок в одному з сіл – одна людина загинула, четверо – поранені. У Хотинській громаді за день зафіксовано 17 пострілів з міномета. На щастя, обійшлося без жертв.

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Путін цинічно бреше про удар окупантів по Кременчуку

Президент Росії Володимир Путін продовжує промивати мізки усім росіянам. Цього разу він ляпнув чергову брехню про обстріл окупантами Кременчука.

За словами російського диктатора, його окупанти не б'ють по цивільних об'єктах в Україні.

"Немає там ніякого теракту, ні по яких цивільних об'єктах російська армія удари не завдає", — сказав президент РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти відповідають на контратаки ЗСУ. Також ми писали, що загарбники вдарили по Миколаєву касетними снарядами