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Били цілий день: у Сумській ОВА назвали кількість "прильотів" та жертв за добу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 червня, 01:59
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Загарбники обстрілюють мирні населені пункти
Загарбники обстріляли Сумську область/Фото: колаж: "Сьогодні"
Загарбники обстріляли Сумську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби 28 червня загарбники активно атакували Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Деталі

28 червня було зафіксовано майже 200 "прильотів" у Сумській області, двоє людей загинули і ще троє отримали поранення.

Після 10:00 окупанти почали обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської та Миропільської громади. РФ зі своєї території запустила близько 20 ракет з вертольотів.

Після 11:00 загарбники відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", зафіксовано 30 прильотів по Краснопільщині. З полудня окупанти знову вдарили по селах Краснопільської громади, всього було близько 50 артилерійських пострілів із самохідних артилерійських установок. Також вони вели вогонь з кулеметів і станкового гранатомета.

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Близько 14:00 окупанти знову вдарили артилерією по Краснопільській громаді, було близько 30 прильотів. Там же після 18:00 зафіксовано ще 40 прильотів і 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах.

Крім цього, після полудня на одне з сіл Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після 20:00 це сталося ще раз.

Міноборони РФ "анонсувало" хімічну атаку в Одеській області

Міністерство оборони Росії "анонсувало" новий злочин проти України. Цього разу є вірогідність, що окупанти можуть застосувати хімічну зброю в Одеській області.

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У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для звинувачення армії Росії у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.

"Спецслужбами київського режиму здійснюється підготовка провокації для звинувачення Збройних Сил Росії в нібито застосуванні хімічної зброї проти мирного населення. Для цього в санаторій міністерства охорони здоров'я України "Приморський" (населений пункт Курортне Одеської області) 18 червня 2022 р. прибули представники СБУ, які опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги потерпілим від ураження хімічними (отруйними) речовинами", — пишуть окупанти.

Також міноборони РФ "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко тиражуватимуться у західних ЗМІ та на різних інтернет-ресурсах.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Ми писали, що загарбники будуть нарощувати тиск на ЗСУ на ключовому напрямку.

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