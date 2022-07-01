Оккупанты начали бить ракетами по Харькову

Российские оккупанты опять начали бомбить Харьков. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне Харків".
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Местные жители слышали несколько взрывов. Очевидцы сообщают о вылете ракет из Белгорода. В городе — воздушная тревога.
Оккупанты разрушили важный объект в Северодонецке
Российские оккупанты полностью уничтожили Северодонецкую ТЭЦ. До того украинские войска начали покидать разрушенный город. Это связано с тем, что защитники уходят на более укрепленные позиции.
"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", – заявили в НАЭК "Энергоатом".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты могут вернуться на Змеиный. Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты убили двух человек.