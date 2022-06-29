Оккупанты разрушили важный объект в Северодонецке

Ранее Вооруженные силы Украины начали покидать разрушенный город

Российские захватчики разгромили ТЭЦ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты полностью уничтожили Северодонецкую ТЭЦ. До этого украинские войска начали покидать разрушенный город. Это связано с тем, что защитники уходят на более укрепленные позиции.

Об этом сообщает Энергоатом.

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"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", – заявили в ведомстве.

Уход ВСУ из Северодонецка

После трех с половиной месяцев обороны Северодонецка украинские войска начали покидать полностью разрушенный оккупантами город.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что защитники Северодонецка отходят из города на новые, более укрепленные позиции.

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"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Следующим рубежом обороны ВСУ на Луганщине является Лисичанск. В Минобороны Украины отмечают, что окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов.

Ранее в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Напомним, ​уход украинских войск из Северодонецка стал успехом для армии РФ, однако для контроля над Донбассом оккупантам необходимо захватить Краматорск и обеспечить безопасные пути снабжения Донецка.