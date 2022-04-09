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Окупантів, які базувалися в Рудому лісі біля ЧАЕС, очікує променева хвороба – Енергоатом

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9 квітня, 23:22
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Показник зовнішнього опромінення у тих місцях у 10-15 разів перевищує норму
У Чорнобильській зоні виміряли радіаційне тло
У Чорнобильській зоні виміряли радіаційне тло / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Енергоатому Петро Котін разом із фахівцями Компанії відвідали одну з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження, де російські військові рили траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ у Telegram.

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На цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану.

  • Показник зовнішнього опромінення у 10-15 разів перевищує норму.
  • Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту в 160 разів більше за норму.
  • Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих у цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше.

"Всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися і копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів важкості", – йдеться у повідомленні.

Зона під окупацією

  • Раніше повідомлялося, що ті, хто втік із Чорнобильської зони, наприкінці лютого. окупанти прихопили із собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.
  • На Ютубі з'явився ролик, що по собі залишили окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів. отримати опромінення.
  • Після себе безголові окупанти залишили бардак, зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники атомної енергокомпанії.

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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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