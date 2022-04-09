Окупантів, які базувалися в Рудому лісі біля ЧАЕС, очікує променева хвороба – Енергоатом

Показник зовнішнього опромінення у тих місцях у 10-15 разів перевищує норму

У Чорнобильській зоні виміряли радіаційне тло / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Енергоатому Петро Котін разом із фахівцями Компанії відвідали одну з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження, де російські військові рили траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ у Telegram.

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На цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану.

Показник зовнішнього опромінення у 10-15 разів перевищує норму.

Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту в 160 разів більше за норму.

Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих у цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше.

"Всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися і копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів важкості", – йдеться у повідомленні.

Зона під окупацією