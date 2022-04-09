Оккупантов, которые базировались в Рыжем лесу у ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом

Руководитель Энергоатома Петр Котин вместе со специалистами Компании посетили один из участков Рыжего леса в зоне отчуждения, где российские военные рыли траншеи и пытались строить фортификационные сооружения.
Об этом сообщает Оперативный ЗСУ в Telegram.
На этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния.
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- Показатель внешнего облучения в 10-15 раз превышает норму.
- Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, которое получили оккупанты от поверхности почвы в 160 раз больше нормы.
- Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже.
"Всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести", – говорится в сообщении.
Зона под оккупацией
- Ранее сообщалось, что сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
- На Ютубе появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
- После себя безголовые оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.