Сбежавшие из ЧАЭС оккупанты украли кофеварки и чайники

Российские оккупанты, которые ушли из ЧАЭС, украли кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
Об этом рассказал председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко во время информационного марафона на украинских каналах.
Подробности
Российские солдаты вынесли ценные вещи, упаковали их в технику и начали выезжать из ЧАЭС. Сотрудники в это время были на месте, но им запретили выходить из кабинетов.
Далее по теме
По словам Крамаренко, оккупанты украли компьютеры, кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на ЧАЭС.
Кроме того, известно, что солдаты РФ с территории отеля в Чернобыле украли сервизы, вилки, ложки и тарелки.
Крамаренко добавил, что существенных повреждений инфраструктуры Чернобыльской АЭС не обнаружено.
Россияне покинули ЧАЭС, но забрали с собой украинских Нацгвардейцев
На площадке Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. Однако при выходе российских войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей. Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса", – говорится в сообщении.
При выходе российские войска грабят помещения, угоняют технику и забирают ценные вещи.
"Последующие действия на территории ЧАЭС будут совершены после проведения проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств", – добавили в агентстве.
Энергоатом сообщает, что убегая с территории станции оккупанты также забрали Нацгвардицев, которых держали в плену с 24 февраля.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, они удерживали в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
Ранее мы писали:
- ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ
- На захваченную ЧАЭС приехали российские пропагандисты