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Окупантам вже потрібні ремонт озброєння і техніки – Генштаб

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 19:52
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Челябинський тракторний завод призупинив свою роботу
Серед особового складу окупантів продовжують фіксуватися випадки дезертирства.
Серед особового складу окупантів продовжують фіксуватися випадки дезертирства. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

"У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил Російської Федерації", – вказали в Генштабі.

Водночас серед особового складу окупантів, за інформацією Генштабу, продовжують фіксуватися випадки дезертирства:

"У районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з Республікою Білорусь".

Крім цього, щоб організувати так звані "гумконвої", окупанти зосередили в порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ Міністерства надзвичайних ситуацій РФ:

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"Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області".

Також зазначається, що в Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста, щоб виявити та затримати місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

У Генштабі повідомили, що, крім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

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Нагадаємо, Росія на тимчасово окупованих територіях Донбасу оголосила примусову мобілізацію чоловіків віком до 65 років та студентів.

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