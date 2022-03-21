Оккупантам уже нужен ремонт вооружения и техники – Генштаб

Челябинский тракторный завод приостановил свою работу

Среди личного состава оккупантов продолжают фиксироваться случаи дезертирства. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация

"В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации", – отметили в Генштабе.

В то же время среди личного состава оккупантов, по информации Генштаба, продолжают фиксироваться случаи дезертирства:

"В районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и уехали в сторону границы с Республикой Беларусь".

Кроме этого, чтобы организовать так называемые "гумконвои", оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ Министерства чрезвычайных ситуаций РФ:

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"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область".

Также отмечается, что в Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города, чтобы выявить и задержать местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

В Генштабе сообщили, что, кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

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Напомним, Россия на временно оккупированных территориях Донбасса объявила принудительную мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

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