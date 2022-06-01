Окупантам наказують "рівняти з землею" українські населені пункти – перехоплення

Такі накази загарбникам дають командири. СБУ документує їхні звірства

Окупанти продовжують знищувати українські міста та села. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти "рівняють з землею" українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою. До того ж вони не щадять нікого та вбивають мирних людей. Такі накази загарбникам віддають командири.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

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"Комбриг приїжджає: ви що, оху*ли? Два дні вже село не можете взяти? Ну, там же цивільні, – відповідають наші. Та взагалі пох*й! Відкат півтора кілометра і залп з усіх гармат!.. і все просто зрівняли з землею… і укропів, і мирних, там усіх підряд", – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень.

Окупанти вихваляються вбивствами і катуваннями українців

СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Російські окупанти з допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де переховується від обстрілів цивільне населення. Для них це "звична практика". Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

"Загін бабу впіймав, язика відрізали їй, щоб нічого не розповідала, а потім є*нули її. Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів", – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.

Він "заспокоює" її, що це, мовляв, звичайна практика. І водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

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А серед його "досягнень" – катування: "Я тут творю, взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати".

Запевняє, що робитиме це і в Росії. Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Адже українські захисники добре виконують свою роботу.

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