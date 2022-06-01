Оккупантам приказывают "ровнять с землей" украинские населенные пункты – перехват

Такие приказы захватчикам дают командиры. СБУ документирует их зверства

Оккупанты продолжают уничтожать украинские города и села. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты "ровняют с землей" украинские населенные пункты, которые не могут взять в честном бою. При этом они не щадят никого и убивают мирных людей. Такие приказы захватчикам отдают командиры.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

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"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", – рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

СБУ документирует их зверства, и с начала полномасштабного вторжения уже открыло более 10 тыс. производств.

Оккупанты хвастаются убийствами и пытками украинцев

СБУ получила очередное подтверждение убийств русскими оккупантами мирных украинцев. Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население. Для них это "обычная практика". Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ.

"Отряд бабу поймал, язык отрезали ей, чтобы ничего не рассказывала, а потом е*нули ее. Зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – хвастается перед женой российский захватчик, находившийся на Харьковщине.

Он успокаивает ее, что это, мол, обычная практика. И вместе с тем пересказывает, как оккупанты из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

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А среди его "достижений" – пытки: "Я здесь творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать" .

Уверяет, что это будет делать и в России. Хотя с его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм. Ведь украинские защитники хорошо выполняют свою работу.

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