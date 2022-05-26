"У нас отряд головорезов". Оккупанты хвастаются убийствами и пытками украинцев – перехват

Россияне также признаются, что пытают и насилуют гражданских

Оккупанты хвастаются жестокими убийствами украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ получила очередное подтверждение убийств русскими оккупантами мирных украинцев. Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население. Для них это "обычная практика".

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ.

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"Отряд бабу поймал, язык отрезали ей, чтобы ничего не рассказывала, а потом е*нули ее. Зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – хвастается перед женой российский захватчик, находившийся на Харьковщине.

Он успокаивает ее, что это, мол, обычная практика. И вместе с тем пересказывает, как оккупанты из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

А среди его "достижений" – пытки: "Я здесь творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать" .

Уверяет, что это будет делать и в России. Хотя с его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм. А ведь украинские защитники хорошо выполняют свою работу.

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Сколько украинцев погибли в войне

По данным ООН, потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 24:00 16 мая составили 7814 гражданских, в том числе 3752 погибших.

В то же время в горсовете Мариуполя заявляют, что с начала российского вторжения в городе погибли не менее 22 тысяч человек. Число погибших подсчитано за три месяца войны. Однако есть предположение, что истинная цифра может быть больше.

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