"У нас загін головорізів". Окупанти вихваляються вбивствами і катуваннями українців – перехоплення

Росіяни також зізнаються, що катують та ґвалтують цивільних

Окупанти вихваляються жорстокими вбивствами українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Російські окупанти з допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де переховується від обстрілів цивільне населення. Для них це "звична практика".

Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

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"Загін бабу впіймав, язика відрізали їй, щоб нічого не розповідала, а потім є*нули її. Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів.", – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.

Він "заспокоює" її, що це, мовляв, звичайна практика. І водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

А серед його "досягнень" – катування: "Я тут творю, взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати".

Запевняє, що робитиме це і в Росії. Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Адже українські захисники добре виконують свою роботу.

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Скільки українців загинули у війні

За даними ООН, втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, на 24:00 16 травня становили 7814 цивільних, зокрема 3752 загиблих.

Водночас, у міськраді Маріуполя заявляють, що з початку російського вторгнення у місті загинули щонайменше 22 тисячі осіб. Кількість загиблих людей підрахували за три місяці війни. Однак є припущення, що справжня цифра може бути більшою.

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