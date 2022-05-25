Город-призрак. В мэрии Мариуполя назвали страшное количество погибших

Петр Андрющенко считает, что настоящая цифра погибших может быть больше

В разрушенном Мариуполе погибло множество людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек. Количество погибших людей подсчитали за три месяца войны. Мариуполь стал городом-призраком.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает CNN.

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По его словам, цифра в 22 тысячи человек основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники продолжают поддерживать с официальными лицами, находящимися в Мариуполе.

Андрющенко считает, что настоящая цифра погибших может быть больше. Он отметил, что Мариуполь отброшен в средневековье.

"В городе абсолютно темно. Единственный свет – от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня. Мариуполь теперь является городом-призраком", – заявил Андрющенко.

Советник мэра рассказал, что в Мариуполе гуманитарная катастрофа и очень мало контактов с внешним миром. Но при этом мобильная связь только начинает восстанавливаться.

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Жители Мариуполя до сих пор не могут свободно передвигаться – для этого необходимы специальные пропуска.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке в автобусы оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Новоазовского района, где находится фильтрационный лагерь, а затем отправят в Россию.

20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безымянное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек, украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

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Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

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