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Насилуют даже детей. "ДНРовцы" обсудили, что творит армия РФ в Украине – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 мая, 10:59
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Речь шла о разгуле преступности в оккупационной армии
Оккупанты насилуют детей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты насилуют детей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты открыто обсуждают по телефону, как насилуют украинцев, мародерят и устраивают массовые преступления. Двое военных из так называемой "ДНР" поделились впечатлениями от хода событий в их части. Недавно им доложили информацию о том, что обещанной когда-то ротации можно даже не ждать.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую области не "освободят", вообще за ротацию можете забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка находится в "ДНР". Когда они там закончат, они перебрасывают войска и начнем двигаться", – рассказал один из российских военных.

Дальше речь идет о разгуле преступности в оккупационной армии:

"Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. "Отжали" у кого заправку. У людей забирали топливо, через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов", – сообщил оккупант.

Кроме того, "ДНРовец" предупредил своего собеседника, чтобы тот был более осторожным, и не может понять, почему он участвует в российской спецоперации.

Захватчики в шоке, как сгорают их деньги за убийства украинцев – перехват СБУ

Оккупанты жалуются, что российский рубль превращается в "фантики" и на те деньги, которые им заплатили за участие в войне, не так много и купишь. Из-за сильной девальвации за ранения, полученные на войне, не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке. Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупанта, который вернулся из Украины домой.

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По словам солдата, по возвращении ему хватило денег на то, чтобы купить себе машину, не новую, а о покупке квартиры и речи не может быть. Цены в России выросли.

"Машину себе взял, Volkswagen polo, полный фарш, не новый, 2012 года, цены пи**ец как поднялись. Я доволен, что взял, у нее только покрашено левое крыло и капот – все остальное заводское", – рассказал он о том, куда потратил деньги.

Собеседник спросил, почему он себе не купил еще и квартиру, на что оккупант ответил, что квартиры сейчас стали очень дорогие.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Старшина говорит, что еще одно ранение – и как раз хватит" – сообщил военный.

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Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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