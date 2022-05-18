"Хе*ачим і нам пох*р". Окупанти вихваляються, як безжально знищують українців – перехоплення

Російські загарбники вважають, що українцям зараз подітися нікуди

Російські військові вбивають мирних українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти безжально вбивають українців. Вони самі у цьому зізнаються своїм родичам. Таким чином, мирні жителі не можуть вибратися з окупованих територій, бо йдуть постійні обстріли.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

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"Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх ху*рим. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Тож ми хе*ачим і пох*р", – розповідає російський окупант своїй дружині.

Його підрозділ досі стоїть на сході України та знищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від "визволителів".

"СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни", – наголосили у відомстві.

"Одному вухо відрізали". Як окупанти катують українських військових – перехоплення

Російські окупанти продовжують звірствувати в Україні. Так, на Харківщині загарбники хваляться, як катують українських військових. Також противники обстрілюють мирні селища. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

"Двох полонених взяли. Одному вухо відрізали – він говорити не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТРом не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемета, 100 набоїв, просто в нього випустити, і друшляк зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", – розповідає своєму батькові окупант, який ще нещодавно намагався просунутися на Харківщині.

Він захоплено розповідає, що окупанти "артою накрили" мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством:

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"Пацани на розвідку сходили, принесли: ковбаси, майонезу, сала… По людях пройшлися… сенс їм залу*атися, у нас стволи, танк. Якщо хтось залу*неться – мінус будинок і живи як хочеш".

"Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який будь-якої миті може отримати місце у рефрижераторі з "грузом-200", – наголосили в СБУ.

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