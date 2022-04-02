Обстріл у Шепетівці: мешканців попросили залишитися вдома

Російські окупанти завдали удару по Шепетівці Хмельницької області.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".
Прохання глави ОВА
Також голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у себе в Telegram-каналі звернувся до мешканців Шепетівки:
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"Дуже прошу – зберігайте спокій, залишайтеся вдома! Прошу, утримайтеся від фото та відео в соцмережах".
Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що комендантська година посилена в населених пунктах, які перебували під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони.