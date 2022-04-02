Окупанти обстріляли околицю Кривого Рогу

Загарбники використали реактивну систему залпового вогню

Окупанти обстріляли район Інгулець/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Про це повідомляє Українська правда.

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На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", — розповів виданню голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

З Харкова через війну поїхала третина мешканців

З Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення. Про це розповів міський голова Ігор Терехов.

"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються – і чоловіки, які відвезли свої сім’ї та вступають у лави територіальної оборони, і повертаються навіть цілі сім’ї, тому що не хочуть жити в іншому місці. Пожили, більш-менш подивилися і повертаються до Харкова. Це справжні патріоти свого міста і України", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що попри постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, у частині будинків є навіть гаряче водопостачання.

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"Місто живе тим життям, яке сьогодні можливе в цих умовах, в умовах обстрілів, які не припиняються, в умовах війни", – сказав він.

Терехов розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.

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