Обстрел в Шепетовке: жителей попросили остаться дома

Сергей Гамалий призвал сохранять спокойствие

Глава Хмельницкой ОВА попросил жителей оставаться дома. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли удар по Шепетовке Хмельницкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

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Просьба главы ОВА

Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий у себя в Telegram-канале обратился к жителям Шепетовки:

"Очень прошу, сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома! Прошу, воздержитесь от фото и видео в соцсетях".

Напомним, глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что комендантский час усилен в населенных пунктах, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны.

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