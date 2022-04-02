В Балаклее оккупанты обстреляли больницу: пациенты и персонал нуждаются в эвакуации

Районная больница, которую обстреляли российские военные, частично повреждена

Оккупанты устроили обстрел в городе / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты во время обстрела Балаклеипопали в районную больницу. Здание частично повреждено. В здании находилось около 70 пациентов и медработников.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

"Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковской области. Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная ложная ложь российской пропаганды и военная провокация", – написал глава ОГА.

Мэр Балаклеи сотрудничает с оккупантами

Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области. Мэр населенного пункта Иван Столбовой начал сотрудничать с оккупантами.Об этом он также публично горожанам.

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За государственную измену Столбовому грозит 15 лет или пожизненное заключение.

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